Министры обороны Южной Кореи и КНДР подписали военное соглашение

19 сентября 2018, 06:02
Фото: AP
По итогам межкорейского саммита министры обороны КНДР и Южной Кореи Но Гван Чхоль и Сон Ён Му подписали всеобъемлющее соглашение в военной сфере, передает ТАСС.
Сообщается, что документ включает положение о работе сторон над преобразованием "демилитаризованной зоны, разграничивающей две Кореи, в зону мира и процветания".
Встреча лидеров КНДР и Южной Кореи проходила в формате один на один в государственной резиденции "Пэкхвавон", где и был подписан совместный документ.
Руководители двух стран поставили свои подписи под документом и пожали друг другу руки, позируя фотографам.
Двусторонний саммит продлится с 18 по 20 сентября. За это время главы государств дважды проведут переговоры. Стороны обсудят улучшение межкорейских отношений, денуклеаризацию и развития диалога КНДР с США.
В столице КНДР проходит 5-ый в истории и 3-ий в текущем году межкорейский саммит. Первые два раунда состоялись в Пхеньяне в 2000 и 2007 годах.
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