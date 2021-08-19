Принцу Гарри посоветовали воздержаться от критики действий Байдена

15:42
Фото: ТАСС/EPA/VICKIE FLORES
Принцу Гарри порекомендовали воздержаться от критических высказываний в сторону Байдена. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда", ссылаясь на заявление королевского обозревателя Ричарда Фицуильямса.
В преддверии дня рождения к принцу Гарри прикованы все взгляды. 15 сентября герцогу Сассекскому исполнится 37 лет. Его супруга Меган Маркл в свое 40-летие запустила благотворительную акцию, направленную на помощь женщинам, возвращающимся на работу. Герцогиня убедила 40 известных друзей выделить 40 минут наставничества для поддержки женщин, возобновляющих карьеру.
Королевский обозреватель Ричард Фицуильямс полагает, что принц Гарри последует примеру жены и объявит о благотворительной инициативе в свой день рождения. Она может быть связана с Афганистаном и кризисом беженцев. Герцог уже сделал заявление в поддержку ветеранов вооруженных сил после вывода войск из государства.
"Но он должен быть осторожен, чтобы не сказать ничего критического в адрес президента Байдена", – заявил Фицуильямс. – "Гарри и Меган, похоже, видят свое будущее в США, и Гарри придется следить за тем, что он говорит о внутренних делах США, тем более, что есть предположения, что Меган видит свое будущее в политике".
Ранее принц Гарри и Меган Маркл прокомментировали события, происходящие в Афганистане. На сайте их некоммерческой организации появилось официальное обращение, в котором члены королевской семьи призвали мировое сообщество проявить человечность.
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