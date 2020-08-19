В Германии группе людей начнут раздавать ежемесячно более 1 тыс евро

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В Германии исследователи начнут раздавать группе людей каждый месяц по 1 433 евро. Выплаты будут осуществляться в рамках эксперимента, передает DPA.

Авторы исследования хотят понять, работает ли схема безусловного базового дохода. Деньги получать будут 120 человек. При этом не будет иметь значения, трудоустроены ли они.

Ожидается, что контролировать расходы участникам эксперимента не придется. Так, эксперты проследят за изменениями в поведении группы людей.

Кроме того, специалисты станут наблюдать за другой группой людей, состоящей из 1 380 человек, но не получающих финансовую поддержку. Данный эксперимент организует Немецкий институт экономических исследований совместно с ассоциацией "Мой базовый доход" и исследователями института Макса Планка и Кельнского университета.

Востребованность и эффективность безусловного базового дохода будут изучать в течение трех лет.

В апреле председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина оценила идею по раздаче россиянам "вертолетных денег". Она отметила, что такая мера в нынешних условиях не является актуальной.