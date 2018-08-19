В американской больнице забеременели сразу 16 медсестер

В больнице Banner Desert Medical Center в американском штате Аризона сразу 16 медсестер объявили о своей беременности. Фотографию будущих мам опубликовала на своей странице в Facebook одна из сотрудниц медцентра Эшли Адкинс.

В своем после Эшли, которая тоже готовится стать мамой, отметила, что все малыши должны появиться на свет в период с октября по январь.

Медсестры заверяют, что такой массовый декрет никто из них не планировал. На следующей неделе женщины планируют устроить совместную вечеринку в честь малышей.