Правительство Черногории ответило Трампу на критику своей страны

19 июля, 19:00
Фото: AP/Pablo Martinez Monsivais
Черногория прокомментировала заявление американского лидера Дональда Трампа, который назвал ее граждан "агрессивным народом". Власти напомнили о мирной истории страны и попросили соблюдать демократические ценности, передает ТАСС.
"Мирная политика сделала Черногорию единственной страной, в которой не бушевала война во время дезинтеграции бывшей Югославии", – сообщается на официальном сайте правительства государства.
В сообщении также напоминается о противостоянии Черногории фашистской Германии в период Второй мировой войны и помощи США в горячих точках.
"Мы не разрушили ни одно из дружеских отношений, которые имеем", – сообщили власти.
В заключении сообщения правительство отметило, что дружба и союз между США и Черногорией, не смотря на громкие заявления, останутся крепкими и долговременными.
Ранее Трамп заявил об опасности членства Черногории в НАТО. Он назвал ее "маленькой страной" с "очень агрессивным народом", которая может спровоцировать третью мировую войну.
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