Россия заинтересована в восстановлении отношений с Грузией – Захарова

19 июля, 14:17
Фото: depositphotos/volare2004
Россия заинтересована в восстановлении отношений с Грузией, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Это соответствует коренным интересам народов наших стран, и с российской стороны никаких препятствий нет, прогресс нормализации зависит исключительно от политической воли и реализма", – заявила она в интервью телеканалу "Рустави 2".
По словам представителя МИД, санкционный список грузинской стороны "Отхозория – Татунашвили" не скажется на двусторонних отношениях, поскольку события не связаны с Россией.
Ранее парламент Грузии принял резолюцию о нарушениях прав человека в Абхазии и Южной Осетии. Основаниями стали убийство в 2016 году на грузино-абхазской границе гражданина Грузии Гиглы Отхозория и смерть в феврале этого года в Цхинвале грузинского гражданина Арчила Татунашвили. В санкционный список вошли 33 человека, обвиняемые и осужденные за убийство, похищения, пытки и негуманное обращение, тяжкий вред здоровью граждан Грузии.
Инцидент в Цхинвале произошел 8 августа 2008 года обстреляла, когда Грузия обстреляла Южную Осетию, разрушив часть столицы республики. Россия выступила в защиту местных жителей. После пяти дней боевых действий грузинские военные были вытеснены.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: