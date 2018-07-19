Россия заинтересована в восстановлении отношений с Грузией – Захарова

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Россия заинтересована в восстановлении отношений с Грузией, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Это соответствует коренным интересам народов наших стран, и с российской стороны никаких препятствий нет, прогресс нормализации зависит исключительно от политической воли и реализма", – заявила она в интервью телеканалу "Рустави 2".

По словам представителя МИД, санкционный список грузинской стороны "Отхозория – Татунашвили" не скажется на двусторонних отношениях, поскольку события не связаны с Россией.

Ранее парламент Грузии принял резолюцию о нарушениях прав человека в Абхазии и Южной Осетии. Основаниями стали убийство в 2016 году на грузино-абхазской границе гражданина Грузии Гиглы Отхозория и смерть в феврале этого года в Цхинвале грузинского гражданина Арчила Татунашвили. В санкционный список вошли 33 человека, обвиняемые и осужденные за убийство, похищения, пытки и негуманное обращение, тяжкий вред здоровью граждан Грузии.

Инцидент в Цхинвале произошел 8 августа 2008 года обстреляла, когда Грузия обстреляла Южную Осетию, разрушив часть столицы республики. Россия выступила в защиту местных жителей. После пяти дней боевых действий грузинские военные были вытеснены.