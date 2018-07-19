Российское посольство в США добилось разрешения на посещение Бутиной

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Россиянку Марию Бутину смогут посетить дипломаты РФ 19 июля. 29-летнюю гражданку России ранее задержали в США по подозрению в шпионаже. Сотрудники посольства окажут Бутиной поддержку. Дипломаты уже связались с ее адвокатом, сообщает "Газета.ру".

Посольство России в США, как сообщалось ранее, выясняет обстоятельства задержания девушки. Адвокат Бутиной заявил, что американская сторона преувеличивает обвинения.

Ранее Бутиной предъявляли обвинения только по статье "сговор с целью работы иностранным агентом без регистрации". Однако теперь гражданку России обвиняют еще и по статье "работа иностранным агентом без регистрации".