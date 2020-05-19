Около 300 тысяч человек эвакуируют из-за циклона "Ампан" в Западной Бенгалии

17:34
Фото: АР/National Disaster Response Force
Власти индийского штата Западная Бенгалия эвакуировали около 300 тысяч человек из прибрежных районов. Туда приближается циклон "Ампан", заявила главный министр штата Мамата Банерджи в Twitter.
По информации метеоспециалистов, максимальная скорость ветра циклона "Ампан" может достичь 225 километров в час. При этом порывы достигнут, согласно прогнозам, скорости 245 километров в час.
"Пока что мы переместили около 300 тысяч человек в штормовые укрытия", – рассказала Банерджи на странице в социальной сети.
Кроме того, власти подготовили несколько временных и постоянных приютов. На фоне ситуации с коронавирусом временные укрытия должны быть продезинфицированы.
"Я призываю людей как можно больше поддерживать социальную дистанцию во время стихийного бедствия", – подчеркнула Банерджи. В соответствии последнему бюллетеню, который выпустил Региональный метеорологический центр в Калькутте, "Ампан" находится примерно в 420 километрах к югу от индийского штата Одиша.
Ранее власти Бангладеш начали эвакуацию почти 2 миллионов человек из-за надвигающегося природного катаклизма.
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