Около 300 тысяч человек эвакуируют из-за циклона "Ампан" в Западной Бенгалии

Фото: АР/National Disaster Response Force

Власти индийского штата Западная Бенгалия эвакуировали около 300 тысяч человек из прибрежных районов. Туда приближается циклон "Ампан", заявила главный министр штата Мамата Банерджи в Twitter.

По информации метеоспециалистов, максимальная скорость ветра циклона "Ампан" может достичь 225 километров в час. При этом порывы достигнут, согласно прогнозам, скорости 245 километров в час.

"Пока что мы переместили около 300 тысяч человек в штормовые укрытия", – рассказала Банерджи на странице в социальной сети.

Кроме того, власти подготовили несколько временных и постоянных приютов. На фоне ситуации с коронавирусом временные укрытия должны быть продезинфицированы.

"Я призываю людей как можно больше поддерживать социальную дистанцию во время стихийного бедствия", – подчеркнула Банерджи. В соответствии последнему бюллетеню, который выпустил Региональный метеорологический центр в Калькутте, "Ампан" находится примерно в 420 километрах к югу от индийского штата Одиша.

Ранее власти Бангладеш начали эвакуацию почти 2 миллионов человек из-за надвигающегося природного катаклизма.