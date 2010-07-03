Около 2 млн бутылок элитного вина уничтожено из-за пожара в Бордо

Не менее двух миллионов бутылок элитного вина уничтожено во французском Бордо из-за пожара, сообщает The Local.
Это произошло на складе в Карбон-Бланке, где хранилось спиртное. Там загорелся подвесной потолок, который рухнул на ящики с алкоголем.
ЧП ликвидировали порядка 60 пожарных, тушение заняло около 15 часов. По некоторым данным, ущерб достиг порядка 13 миллионов долларов. Причина случившегося выясняется. Пожарные следят, чтобы возгорание не возобновилось.
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