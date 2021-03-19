Жители Тайваня массово меняют имя на Лосось, чтобы получить скидку на посещение ресторана

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Десятки жителей Тайваня решили сменить имя на Лосось, чтобы принять участие в акции ресторанов японской сети Akindo Sushiro. Об этом сообщает Taipei Times.

С 16 марта госорганы столкнулись с наплывом желающих сменить имя на Лосось (guiyu, 鮭魚). Это произошло после того, как рестораны Akindo Sushiro пообещали бесплатно кормить гостей, за чьим столиком есть хотя бы один человек по имени Лосось. Если имя посетителя произносится так же, но имеет отличия в написании, будет предоставляться скидка 50%.

17 марта рестораны сети бесплатно обслужили 28 гостей. Всего участниками акции стали более тысячи человек.

Власти призвали граждан быть разумными. Несмотря на отсутствие ограничений на имена, смена возможна лишь три раза.

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