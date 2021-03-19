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В мире

11:35

Жители Тайваня массово меняют имя на Лосось, чтобы получить скидку на посещение ресторана

за рубежом

Фото: depositphotos/JakubRutkiewicz

Десятки жителей Тайваня решили сменить имя на Лосось, чтобы принять участие в акции ресторанов японской сети Akindo Sushiro. Об этом сообщает Taipei Times.

С 16 марта госорганы столкнулись с наплывом желающих сменить имя на Лосось (guiyu, 鮭魚). Это произошло после того, как рестораны Akindo Sushiro пообещали бесплатно кормить гостей, за чьим столиком есть хотя бы один человек по имени Лосось. Если имя посетителя произносится так же, но имеет отличия в написании, будет предоставляться скидка 50%.

17 марта рестораны сети бесплатно обслужили 28 гостей. Всего участниками акции стали более тысячи человек.

Власти призвали граждан быть разумными. Несмотря на отсутствие ограничений на имена, смена возможна лишь три раза.

Ранее сообщалось о выходе рекламного ролика, призванного привлечь туристов в Китай. Туристов пригласили в Ухань, чтобы полюбоваться цветением сакуры и насладиться красотами города.

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