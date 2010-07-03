Венесуэла сообщила о захвате оппозиции диппредставительств страны в США

Правительство Венесуэлы сообщило, что оппозиция захватила дипломатические представительства страны в США, сообщает РИА Новости.
Власти выпустили официальное заявление, в котором говорится, что дипломатические представительства в Штатах насильственно захвачены людьми, которые располагают публичной поддержкой американского правительства и действуют как его агенты в своих политических интересах и при прямом нарушении Венской конвенции о дипломатических отношениях.
Каракас потребовал от Вашингтона выполнять правовые обязательства и принять меры для прекращения захвата этих зданий, иначе Венесуэла оставляет за собой право принять взаимные действия на венесуэльской территории.
В коммюнике говорится, что, согласно Венской конвенции, даже при разрыве отношений страны обязаны обеспечить неприкосновенность дипломатических представительств.
12 марта власти Венесуэлы дали американским дипломатам 72 часа на то, чтобы покинуть Каракас. Большая часть американских дипломатов покинула Венесуэлу еще 27 января, когда Николас Мадуро объявил о разрыве дипотношений с США. В Каракасе остался небольшой контингент, задачей которого было ведение переговоров об учреждении миссий интересов.
Последние несколько лет в Венесуэле продолжается острый социально-экономический кризис, сопровождающийся инфляцией, нехваткой продовольствия и медикаментов. 23 января 2019 года спикер оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуаидо объявил себя главой государства на период действия временного правительства.
Его поддержали США, Канада, Израиль, а также ряд государств Латинской Америки и Европы. В ответ Мадуро разорвал дипломатические отношения с Вашингтоном. Сторону президента страны заняли Куба, Турция, Россия, Сирия и Иран.
Мадуро объявил себя единственным конституционным президентом. Главу парламента он назвал "марионеткой США". 20 февраля Мадуро призвал Гуаидо устроить новые выборы, чтобы "его там скинули голосованием".
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