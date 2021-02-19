В США две женщины переоделись в старушек, чтобы привиться от COVID-19

Фото: AP Photo/Nelvin C. Cepeda/The San Diego Union-Tribune

Две жительницы американского штата Флорида нарядились старушками для получения второй дозы вакцины от коронавируса, передает телеканал WKMG-TV.

Инцидент произошел в округе Орандж. Представитель управления штата по здравоохранению Рауль Пино рассказал, что врачи не сделали женщинам прививку из-за проблем с удостоверением личности и водительскими правами.

"Вчера мы узнали, что две молодые женщины пришли (в центр вакцинации. – Прим. ред.), одетые как бабушки, чтобы привиться второй раз. Не знаю, как им удалось избежать (задержания. – Прим. ред.) в первый раз, но они пришли получить прививку. Шляпки, перчатки, очки – все это было, им, вероятно, было за 20", – сказал Пино.

Он подчеркнул, что в настоящий момент проводится проверка по данному вопросу, в том числе выясняется, получили ли они первую дозу вакцины. После данного инцидента в центре вакцинации была усилена охрана.

В настоящий момент в США проходит вакцинация населения в возрасте 65 лет и старше. Директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи отмечал, что в стране начнут массово вакцинировать население от коронавируса в мае. По его словам, сроки пришлось сдвинуть с апреля из-за нехватки доз.

Сообщалось, что порядка 15 миллионов человек уже привились в США. Еще около 39,7 миллиона прошли первую стадию вакцинации.