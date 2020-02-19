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В мире

19 февраля, 17:30

В Великобритании впервые парашютистом-десантником стала женщина

за рубежом

Фото: twitter.com/bealejonathan

Капитан – артиллерист британских вооруженных сил Рози Уайлд стала первой женщиной, которая смогла пройти 21-недельный курс подготовки и стать парашютистом-десантником, сообщает ТАСС.

Она будет служить в силах поддержки 16-й воздушно-десантной бригады. Британским женщинам разрешено служить в любых военных подразделениях страны. Однако именно Уайлд удалось пройти сложный курс подготовки, который длился 21 неделю.

В него вошло преодоление маршей на разные дистанции в полной боевой выкладке и с рюкзаком. Также в рамках курса бойцы работают на высоте 17 метров для преодоления боязни высоты. Последним испытанием является 60-секундный кулачный бой.

Отмечается, что ранее женщины пытались пройти этот курс, однако первой преодолеть все испытания удалось именно Уайлд.

В минувшем году 12 июля в Испании появилась первая женщина, которой присвоили звание генерала. Речь о 56-летней Патрисии Ортеге Гарсии, которая стала бригадным генералом Инженерно-политехнического корпуса сухопутных войск страны.

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