В Великобритании впервые парашютистом-десантником стала женщина

Фото: twitter.com/bealejonathan

Капитан – артиллерист британских вооруженных сил Рози Уайлд стала первой женщиной, которая смогла пройти 21-недельный курс подготовки и стать парашютистом-десантником, сообщает ТАСС.

Она будет служить в силах поддержки 16-й воздушно-десантной бригады. Британским женщинам разрешено служить в любых военных подразделениях страны. Однако именно Уайлд удалось пройти сложный курс подготовки, который длился 21 неделю.

В него вошло преодоление маршей на разные дистанции в полной боевой выкладке и с рюкзаком. Также в рамках курса бойцы работают на высоте 17 метров для преодоления боязни высоты. Последним испытанием является 60-секундный кулачный бой.

Отмечается, что ранее женщины пытались пройти этот курс, однако первой преодолеть все испытания удалось именно Уайлд.

В минувшем году 12 июля в Испании появилась первая женщина, которой присвоили звание генерала. Речь о 56-летней Патрисии Ортеге Гарсии, которая стала бригадным генералом Инженерно-политехнического корпуса сухопутных войск страны.