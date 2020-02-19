В Совфеде отказ российской делегации в выдаче виз США назвали политическим хамством

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Член международного комитета Совфеда Олег Морозов назвал политическим хамством отказ в визе США главе российской делегации, сообщает РИА Новости.

Он отметил, что подобные действия указывают на нежелание американцев решать вопрос разоружения. Именно на заседание комиссии ООН по этой проблеме отправилась российская делегация, которой отказали в выдаче виз.

"Это грубейшее нарушение международного права и политическое хамство. Предлагают вести разговор по важнейшей теме и суют палки в колеса по формальным основаниям", – подчеркнул Морозов.

В сентябре 2019 года проблема разрешения на въезд на территорию США российскими дипломатами уже поднималась. Так, представители Совфеда не получили американскую визу для участия в работе сессии Генассамблеи ООН.

В российском МИД отметили, что подобная практика связана со стремлением американцев подорвать работу ООН. Ведь именно США, по мнению внешнеполитического ведомства, является главным должником перед Всемирной организацией.

В декабре отказ в выдаче американских виз получила и российская делегация, отправившаяся на международную конференцию по аудиту. В связи с этим в МИД посчитали, что США развернули "визовую войну" против России.