Темы дня

Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

17:00

Повторное извержение вулкана на острове Реюньон возможно в ближайшие часы

за рубежом происшествия

17:00

Поделиться в социальных сетях:

Фото: ТАСС/ZUMA/Zhang Chuanshi

На французском острове Реюньон, который находится в Индийском океане, в ближайшие часы может произойти повторное извержение вулкана Питон-де-ла-Фурнез, передает РИА Новости со ссылкой на сообщение властей острова.

"Вулканическая обсерватория зафиксировала, начиная с 15.00 (14.00 мск), новый сейсмический кризис", – говорится в сообщении. Питон-де-ла-Фурнез расположен в ненаселенной части острова.

Как сообщало ранее агентство Imaz Press Reunion, извержение вулкана началось 18 февраля утром и завершилось вечером того же дня. В нынешнем году это был первый случай извержения вулкана.

Ранее специалисты немецкого общества Bundnis Entwicklung Hilft составили рейтинг стран, где наиболее высок риск гибели от природных катаклизмов.

Специалисты изучили данные 171 страны с точки зрения статистики стихийных бедствий, а также уровня подготовленности местных властей к природным катастрофам.

за рубежом происшествия

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика