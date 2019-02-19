Повторное извержение вулкана на острове Реюньон возможно в ближайшие часы

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На французском острове Реюньон, который находится в Индийском океане, в ближайшие часы может произойти повторное извержение вулкана Питон-де-ла-Фурнез, передает РИА Новости со ссылкой на сообщение властей острова.

"Вулканическая обсерватория зафиксировала, начиная с 15.00 (14.00 мск), новый сейсмический кризис", – говорится в сообщении. Питон-де-ла-Фурнез расположен в ненаселенной части острова.

Как сообщало ранее агентство Imaz Press Reunion, извержение вулкана началось 18 февраля утром и завершилось вечером того же дня. В нынешнем году это был первый случай извержения вулкана.

Ранее специалисты немецкого общества Bundnis Entwicklung Hilft составили рейтинг стран, где наиболее высок риск гибели от природных катаклизмов.

Специалисты изучили данные 171 страны с точки зрения статистики стихийных бедствий, а также уровня подготовленности местных властей к природным катастрофам.