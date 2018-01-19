Кличко пошутил по поводу крещенского купания в 2019 году

Фото: ТАСС/пресс-служба президента Украины/Михаил Маркив

Мэр Киева Виталий Кличко пошутил над главами районов после крещенских купаний.

"Те, кто будет плохо работать, в следующем году могут вынырнуть не сразу", – написал политик на своей странице в Facebook.

На Крещение мэр искупался в проруби вместе со своими заместителями, главами районов и депутатами. По словам Кличко, совместное купание было его инициативой. Он назвал это "сплочением и закаливанием команды", сообщает "Газета.ру".

Ранее традиционный обряд на Крещение исполнил президент РФ Владимир Путин. Он окунулся в прорубь на Селигере.