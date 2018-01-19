Борис Джонсон предложил связать мостом Великобританию и Францию

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Глава МИД Великобритании Борис Джонсон предложил возвести мост через пролив Ла-Манш между Соединенным Королевством и Францией.

"Невероятно, что две из крупнейших экономик мира связаны только одной железнодорожной веткой, хотя они находятся всего лишь в 20 милях друг от друга", – сказал министр, передает "Газета.ру".

Отмечается, что президент Франции Эмманюэль Макрон одобрил это предложение.

Свою инициативу Джонсон представил во время встречи британских и французских министров в Королевской военной академии в Сандхерсте.

Ранее глава МИД Великобритании назвал мэра Лондона Садика Хана "надутым и напыщенным щеголем".