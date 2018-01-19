Россия отказалась присоединиться к договору о запрете ядерного оружия‍

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Россия не присоединится к договору о запрете ядерного оружия (ДЗЯО), заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на заседании Совбеза ООН по вопросам о запрещении ядерного оружия, сообщается на сайте ведомства.

ДЗЯО подписали 7 июля 2017 года в штаб-квартире ООН представители 53 государств. Таиланд, Гайанаи и Ватикан уже ратифицировали его. В то же время Россия, США, Китай и другие ядерные державы не подписали этот договор.

"Хочу подчеркнуть, мы разделяем задачу построения безъядерного мира. Однако добиваться этой цели следует не такими односторонними методами, на которых основывается ДЗЯО", – сказал Лавров.

По его словам, Россия не намерена присоединяться к ДЗЯО, потому что полная ликвидация ядерного оружия возможна только в контексте всеобщего и полного разоружения в условиях обеспечения равной и неделимой безопасности для всех, в том числе и для обладателей ядерного оружия, как это предусматривает договор о нераспространении ядерного оружия.