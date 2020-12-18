Экс-глава минздрава Украины призвала "декоммунизировать" аптечки

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Бывший министр здравоохранения Украины Ульяна Супрун рекомендовала гражданам страны провести "декоммунизацию" своих аптечек.
По ее словам, избавиться от "советчины" необходимо, так как некоторые популярные в СССР средства могут быть бесполезными и опасными.
Например, горчичники не помогают облегчить дыхание или уменьшить кашель. При этом они могут привести к ожогам, написала Супрун в Facebook.
Также вместо йода и зеленки экс-министр советовала промывать неглубокие раны или порезы водой.
Кроме того, она указала, что нет научных обоснований того, что оксолиновая мазь защищает от простуды и гриппа.
Активисты из Харькова ранее потребовали "декоммунизировать" колбасу, которая продолжает называться "Советская".