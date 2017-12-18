Рукопись де Сада признали национальным достоянием Франции

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Рукопись "120 дней Содома" маркиза Донасьена Альфонса Франсуа де Сада признана национальным достоянием Франции. Этого статуса удостоились также "Манифесты сюрреализма" Андре Бретона.

Работы обоих авторов собирались продать на аукционе. Торги отменили, поскольку произведения не могут покинуть пределы страны, сообщает "Газета.ру". Лоты выкупит по рыночным ценам Министерство культуры Франции.

Стоимость рукописи маркиза де Сада оценили в сумму от четырех до шести миллионов евро. Манускрипты Бретона хотели продать за четыре миллиона евро.