Полицейский из Греции застрелил семью и покончил с собой

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Полицейский в Греции застрелил свою трехлетнюю дочь, жену и тещу, а затем покончил с собой.

Инцидент произошел в пригороде Афин Агии Анаргири. Что заставило 43-летнего сотрудника правоохранительных органов совершить это, пока неизвестно, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что раньше полицейский служил в охране экс-премьера страны Костаса Симитиса. Днем ранее мужчина прошел комиссию, которая не выявила у него никаких психологических отклонений. Его считали сдержанным человеком, который не подавал повода для беспокойства.

В настоящий момент на месте трагедии работают следователи.