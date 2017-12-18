Информацию о захвате главаря ИГ аль-Багдади опровергли в Пентагоне

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Сообщения о захвате лидера запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство" Абу Бакра аль-Багдади опровергли в Пентагоне.

"Коалиция еще не знает о местонахождении террориста. Будьте уверены, если его местонахождение было бы известно, он был бы мертв или находился под стражей, пока ему не было бы предъявлено обвинение в военных преступлениях. В любом случае коалиция донесла бы это до общественности", – заявили в командовании операции "Непоколебимая решимость" под руководством США, передает RT.

Ранее в СМИ рассказали, что главаря ИГ держат на одной из военных баз США в Сирии. Отмечалось, что он был схвачен американскими военными в Ираке, после чего его контрабандой доставили в Сирию.

В июле появились сведения о гибели аль-Багдади. Однако тогда их не подтвердили в МВД Ирака. Предполагалось, что террорист скрывается в окрестностях сирийского города Ракка.