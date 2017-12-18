Информацию о захвате главаря ИГ аль-Багдади опровергли в Пентагоне

18 декабря, 14:19
Фото: AP/Militant video
Сообщения о захвате лидера запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство" Абу Бакра аль-Багдади опровергли в Пентагоне.
"Коалиция еще не знает о местонахождении террориста. Будьте уверены, если его местонахождение было бы известно, он был бы мертв или находился под стражей, пока ему не было бы предъявлено обвинение в военных преступлениях. В любом случае коалиция донесла бы это до общественности", – заявили в командовании операции "Непоколебимая решимость" под руководством США, передает RT.
Ранее в СМИ рассказали, что главаря ИГ держат на одной из военных баз США в Сирии. Отмечалось, что он был схвачен американскими военными в Ираке, после чего его контрабандой доставили в Сирию.
В июле появились сведения о гибели аль-Багдади. Однако тогда их не подтвердили в МВД Ирака. Предполагалось, что террорист скрывается в окрестностях сирийского города Ракка.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: