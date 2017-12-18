Адвокат подал в суд на дочь и зятя Дональда Трампа

18 декабря, 09:55
Фото: ТАСС/Zuma/Richard Ellis
Адвокат из Вашингтона подал в суд на дочь Дональда Трампа Иванку и ее супруга Джареда Кушнера, которые занимают должности советников президента США. Их обвиняют в сокрытии части своих доходов, сообщает издание Politico.
Адвокат Джеффри Ловитки утверждает, что супруги не указали в декларации информацию об активах 30 инвестиционных фондов, владельцами акций которых они являются.
Ранее этот же адвокат подавал аналогичный иск против самого Дональда Трампа. Правда, решение по нему суд еще не вынес.
Недавно Белый дом обнародовал информацию, согласно которой доходы Иванки Трамп и ее супруга Джареда Кушнера составляют 740 миллионов долларов.
Сам президент сообщил о доходе, по-меньшей мере, в 594 миллиона долларов за 2016-й и начало 2017-го года. Свои активы он оценил в 1,4 миллиарда долларов.
К середине 2017 года, кредитные обязательства Трампа превышали 315 миллионов долларов, говорится в 98-страничном документе.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: