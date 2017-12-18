Адвокат подал в суд на дочь и зятя Дональда Трампа

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Адвокат из Вашингтона подал в суд на дочь Дональда Трампа Иванку и ее супруга Джареда Кушнера, которые занимают должности советников президента США. Их обвиняют в сокрытии части своих доходов, сообщает издание Politico.

Адвокат Джеффри Ловитки утверждает, что супруги не указали в декларации информацию об активах 30 инвестиционных фондов, владельцами акций которых они являются.

Ранее этот же адвокат подавал аналогичный иск против самого Дональда Трампа. Правда, решение по нему суд еще не вынес.

Недавно Белый дом обнародовал информацию, согласно которой доходы Иванки Трамп и ее супруга Джареда Кушнера составляют 740 миллионов долларов.

Сам президент сообщил о доходе, по-меньшей мере, в 594 миллиона долларов за 2016-й и начало 2017-го года. Свои активы он оценил в 1,4 миллиарда долларов.

К середине 2017 года, кредитные обязательства Трампа превышали 315 миллионов долларов, говорится в 98-страничном документе.