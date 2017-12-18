Израиль нанес удар по тренировочному лагерю ХАМАС в секторе Газа

18 декабря, 07:51
Фото: ТАСС/Majdi Fathi/Zuma
Самолет Армии обороны Израиля нанес удар по тренировочному лагерю ХАМАС в северной части сектора Газа.
"В ответ на ракеты, запущенные по югу Израиля, самолеты ВВС нанесли удары по тренировочному лагерю ХАМАС в северной части сектора Газа. На территории лагеря поражены три структуры, а также дополнительные элементы террористической инфраструктуры", – говорится в сообщении армейской пресс-службы, передает ТАСС.
Территория Израиля в очередной раз подверглась ракетному обстрелу со стороны палестинских боевиков из сектора Газа. Сирены тревоги сработали в районе Ашкелона. Удалось зафиксировать пуск двух ракет.
Обострение отношений между Палестиной и Израилем произошло после решения США признать Иерусалим столицей Израиля.
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