Израиль нанес удар по тренировочному лагерю ХАМАС в секторе Газа

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Самолет Армии обороны Израиля нанес удар по тренировочному лагерю ХАМАС в северной части сектора Газа.

"В ответ на ракеты, запущенные по югу Израиля, самолеты ВВС нанесли удары по тренировочному лагерю ХАМАС в северной части сектора Газа. На территории лагеря поражены три структуры, а также дополнительные элементы террористической инфраструктуры", – говорится в сообщении армейской пресс-службы, передает ТАСС.

Территория Израиля в очередной раз подверглась ракетному обстрелу со стороны палестинских боевиков из сектора Газа. Сирены тревоги сработали в районе Ашкелона. Удалось зафиксировать пуск двух ракет.

Обострение отношений между Палестиной и Израилем произошло после решения США признать Иерусалим столицей Израиля.