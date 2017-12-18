Новым президентом Чили станет Себастьян Пиньеру

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Новым президентом Чили станет правоцентристский кандидат Себастьян Пиньеру. Возглавлять государство он будет с 2018 по 2022 годы.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на ЦИК Чили, после подсчета 99,62% голосов Себастьян Пиньера набирает 54,57%. Тогда как за его соперника, сенатора-левоцентриста Алехандро Гильиера, проголосовали 45,43% избирателей.

"Хочу поздравить моего соперника Себастьяна Пиньеру, которому я уже позвонил, чтобы поздравить его с победой", – цитирует агентство слова Алехандро Гильиера.

Примечательно, что с 2010 по 2014 годы Себастьян Пиньера уже занимал пост президента страны.