Жена Зеленского не обрадовалась решению шоумена стать президентом

Фото: president.gov.ua

Жена Владимира Зеленского Елена прокомментировала решение супруга о намерении стать президентом Украины. Об этом сообщило издание "Газета.ру".

По словам Елены Зеленской, она "не слишком обрадовалась", а о самом факте выдвижения кандидатуры мужа и вовсе узнала из социальных сетей. По ее словам, Владимир Зеленский на вопрос супруги ответил, что "забыл" ее предупредить.

Жена президента Украины также подчеркнула, что они совместно обсуждали варианты выдвижения кандидатуры Владимира Зеленского на пост главы государства.

Ранее глава офиса украинского лидера Андрей Боган заявил, что президент Владимир Зеленский устал от негатива, который транслируется в СМИ. По словам Богана, глава государства болезненно воспринимает критику в адрес своей команды.

