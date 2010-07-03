В Евросоюзе намерены защитить гражданскую авиацию от России

Фото: depositphotos/nitinut380

Евросоюз планирует обеспечить безопасность гражданской авиации от возможных помех в работе глобальной спутниковой системы. Об этом сообщает RT.

В ЕС подчеркивают, что необходимость обеспечения безопасности полетов от помех связана с растущими инвестициями России в средства радиоэлектронной борьбы. Европейские аналитики уверены, что Москва старается "полностью заглушить сигналы спутниковой и сотовой связи, автоматического зависимого наблюдения-вещания, FM- и GPS-сигналы".

Согласно поправкам к проекту бюджета Евросоюза на 2020 финансовый год, на реализацию проекта будет направлено около 1,5 миллиона евро.

Ранее уходящий с поста главы ЕС Дональд Туск заявил, что за пять лет работы позиционировал Россию как "стратегическую проблему" коалиции. Итог работы политик видит в том, что страны Европы выступили против РФ единым фронтом, в том числе в области установления экономических и политических санкций.

