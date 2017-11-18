Трамп назвал Хиллари Клинтон самой большой неудачнией

18 ноября, 21:52
Фото: ТАСС/Sachs Ron/CNP/ABACA
Президент США Дональд Трамп опубликовал в социальных сетях пост, где назвал свою соперницу на президентских выборах Хиллари Клинтон "лузером" и призвал ее вновь баллотироваться на пост главы государства.
"Жуликоватая Хиллари Клинтон – худший лузер всех времен. Она просто не может остановиться, и это хорошо для Республиканской партии. Хиллари, живи своей жизнью и попробуй еще раз через три года!" – написал Трамп в Twitter.
Кандидат Демократической партии США Хиллари Клинтон была главной соперницей главы Белого дома на выборах. Она долгое время держала лидерство в гонке, но затем во время голосования уступила Трампу.
Часть представителей политических сил в США сомневается в чистоте выборов. Например политики из Штатов обвиняют Россию во вмешательстве во время предвыборной кампании. Однако ни одного доказательства действий РФ против Клинтон или за Трампа представлено до сих пор не было. Расследование в США продолжается.
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