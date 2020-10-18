В Германии назвали стоимость стационарного лечения от COVID-19

19:30
Фото: АР/Michael Kappeler/dpa
По данным страховых компаний AOK и Barmer, стационарное лечение от коронавируса в Германии в среднем обходится в 10,7 тысячи евро. Соответствующая информация опубликована в газете Welt am Sonntag.
В стране услугами АОК пользуются более 26 миллионов человек, в Barmer застрахованы порядка 9 миллионов жителей.
Председатель правления федерального объединения AOK Мартин Лич отметил, что лечение стоит в районе 5 тысяч евро. Однако стоимость увеличивается в случае, если необходимо подключение пациента к аппарату ИВЛ.
"Наши данные показывают, что больные с COVID-19, которые должны быть подключены к ИВЛ, в связи с отчасти тяжелым течением заболевания в среднем вызывают расходы в 38,5 тысячи евро", – сказал Лич.
При этом он добавил, что около 10 процентов случаев обходятся в более чем 85 тысяч евро.
По информации Barmer, около 31,7 тысячи евро стоит лечение пациента с COVID-19 с подключением к аппарату ИВЛ. Без него уход за больным стоит 6,9 тысячи евро.
За прошедшие сутки в Германии обнаружили 5 587 новых случаев коронавируса. Всего в стране заразились коронавирусом 361 974 человек.
В России за последние сутки обнаружили 15 099 новых случаев коронавируса. Клинические проявления заболевания отсутствовали у 3 996 (26,5 процента) человек.
Коронавирус обнаружили на упаковке замороженных продуктов в Китае
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: