В Германии назвали стоимость стационарного лечения от COVID-19

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По данным страховых компаний AOK и Barmer, стационарное лечение от коронавируса в Германии в среднем обходится в 10,7 тысячи евро. Соответствующая информация опубликована в газете Welt am Sonntag.

В стране услугами АОК пользуются более 26 миллионов человек, в Barmer застрахованы порядка 9 миллионов жителей.

Председатель правления федерального объединения AOK Мартин Лич отметил, что лечение стоит в районе 5 тысяч евро. Однако стоимость увеличивается в случае, если необходимо подключение пациента к аппарату ИВЛ.

"Наши данные показывают, что больные с COVID-19, которые должны быть подключены к ИВЛ, в связи с отчасти тяжелым течением заболевания в среднем вызывают расходы в 38,5 тысячи евро", – сказал Лич.

При этом он добавил, что около 10 процентов случаев обходятся в более чем 85 тысяч евро.

По информации Barmer, около 31,7 тысячи евро стоит лечение пациента с COVID-19 с подключением к аппарату ИВЛ. Без него уход за больным стоит 6,9 тысячи евро.

За прошедшие сутки в Германии обнаружили 5 587 новых случаев коронавируса. Всего в стране заразились коронавирусом 361 974 человек.

В России за последние сутки обнаружили 15 099 новых случаев коронавируса. Клинические проявления заболевания отсутствовали у 3 996 (26,5 процента) человек.

