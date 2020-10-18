Финская журналистка написала, что Пушкин погиб от туберкулеза

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Самарин Евгений

Причиной смерти поэта Александра Пушкина стал туберкулез, написала финская журналистка Хельи Салонен. Соответствующий материал она подготовила для издания Iltalehti, сообщает "Газета.ру".

Женщина также внесла в список умерших от туберкулеза Франца Кафку и Антона Чехова.

"Это те, кто с достаточной степенью уверенности умер от туберкулеза", – написала журналистка.

Ошибку Салонен сразу обнаружили читатели, один из которых даже лично написал женщине. Он сообщил ей, что Пушкин погиб во время дуэли.

Однако журналистка допустила существование альтернативной версии.

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