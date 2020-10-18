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В мире

17:08

Финская журналистка написала, что Пушкин погиб от туберкулеза

за рубежом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Самарин Евгений

Причиной смерти поэта Александра Пушкина стал туберкулез, написала финская журналистка Хельи Салонен. Соответствующий материал она подготовила для издания Iltalehti, сообщает "Газета.ру".

Женщина также внесла в список умерших от туберкулеза Франца Кафку и Антона Чехова.

"Это те, кто с достаточной степенью уверенности умер от туберкулеза", – написала журналистка.

Ошибку Салонен сразу обнаружили читатели, один из которых даже лично написал женщине. Он сообщил ей, что Пушкин погиб во время дуэли.

Однако журналистка допустила существование альтернативной версии.

Ранее глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель случайно назвал Александра Лукашенко нелегитимным президентом Украины. Оговорку он сделал во время выступления на сессии Европарламента.

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