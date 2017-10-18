Россия поддержала намерение Афганистана вступить в ШОС

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Процесс вступления Афганистана в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) потребует определенного времени. Однако Москва поддерживает намерения страны и прилагает все усилия для ее вступления в ШОС.

По словам спецпредставителя президента РФ по Афганистану, директора Второго департамента стран Азии МИД РФ Замира Кабулова, чтобы получить полноправное членство в ШОС, Афганистану предстоит пройти определенный путь. Однако Россия всячески поддерживает намерения своих партнеров, сообщает "Интерфакс".

Кроме того, Россия и Афганистан договорились разработать "дорожную карту", где пропишут дальнейшие действия, уточнил спецпредставитель президента РФ по делам ШОС Бахтиер Хакимов.

Встреча контактной группы ШОС–Афганистан состоится в начале 2018 года в Китае.

В начале июня членство в ШОС получили Индия и Пакистан.

Участники саммита сошлись в общем мнении, что принятие в состав ШОС новых членов существенно расширит возможности организации и будет способствовать активизации совместных действий в области борьбы с терроризмом и экстремизмом, а также укрепления безопасности и экономического развития.