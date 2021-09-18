Десять полицейских пострадали на протестах в Мельбурне

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Не менее 10 полицейских получили травмы в ходе столкновений с протестующими в Мельбурне. Демонстранты выступают против локдаунов, связанных с распространением коронавируса, передает РИА Новости.

На устранение беспорядков были направлены более двух тысяч полицейских. В результате, правоохранители задержали 193 человек – как за нарушение антикоронавирусных правил, так и за иные проступки.

По данным издания Age, в Ричмонде, на окраине Мельбурна, полиции пришлось применить перцовый аэрозоль для усмирения толпы. Сейчас в этом регионе, как указывает газета Canberra Times, находятся до 700 протестующих.

В начале сентября митинг активистов против вакцинации от коронавируса в Лондоне перешел в столкновения с полицией. Демонстранты пытались прорваться в офис центра сертификации лекарственных препаратов.