Секретарь СНБО Украины разозлился на журналиста из-за вопроса на русском языке

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Фото: depositphotos/booblikuk
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов поругался с журналистом во время своего брифинга из-за вопроса, заданного на русском языке. Фрагмент опубликовал телеканал ZIK.
Данилов заявил, что "напрягается", когда слышит русскую речь. В ответ на это репортер напомнил политику, что тот является уроженцем Луганска, поэтому должен хорошо понимать русский язык.
"Давайте еще раз, уточните вопрос, не совсем понял. А то вы на русском языке разговариваете, еще раз давайте. <...> Послушайте, если я из Луганска, так вы думаете, что в Луганске все разговаривают на русском языке? Придумали себе, скажем так, чушь, и сейчас ее несете по всему миру", – сказал секретарь СНБО Украины.
Ранее Данилов заявлял, что жителям Украины следует перестать говорить по-русски. По его словам, в противном случае его соотечественникам будет грозить опасность, якобы исходящая от Владимира Путина.
Данилов подчеркнул, что распространению русского языка стоит препятствовать, потому что Россия начнет "защищать" таких граждан Украины, "причем не спрашивая у этих граждан, нуждаются ли они" в этом или нет.
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