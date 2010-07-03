Пара из США бросила дочь-украинку, скрывшую свой реальный возраст

20:19
20:19
Поделиться в социальных сетях:
Фото: youtube.com/APB Speakers
В штате Индиана прокуроры обвинили 43-летнего Майкла Барнетта и его 45-летнюю супругу Кристин Элизабет Барнетт в том, что летом 2013 года они бросили свою 11-летнюю приемную дочь из Украины и переехали в Канаду, сообщает сайт "Аргументы и факты".
Пара сняла для девочки квартиру в городе Лафайет, после чего с другими своими детьми переехала в соседнюю страну. Никаких средств к существованию девочке не оставили. На некоторое время ее взяли под опеку соседи, но в 2014 году внесенная Барнеттами оплата за жилье закончилась, и их приемную дочь выгнали на улицу. Где она находится сейчас – неизвестно.
Сами супруги объяснили свой странный поступок так – девочка оказалась намного старше указанного в документах возраста. Удочерили ребенка в 2010 году, тогда врач указал, что девочке 8 лет. Но затем другой медик, ориентируясь по зубам и вторичным половым признакам, заявил, что украинка на самом деле на 12 лет старше. Через два года девочку положили в психиатрическую больницу с социопатическим расстройством личности.
При этом еще в раннем возрасте у ребенка обнаружили врожденную спондилоэпифизарную дисплазию. Это заболевание характеризуется пороками развития позвонков, что вызывает карликовость.
Журналисты отмечают, что в этом деле огромное количество белых пятен – официальных документов, которые могли бы предоставить неопровержимые данные о реальном возрасте украинки, нет. При этом Барнетты уже развелись и теперь дают противоречивые показания. Более того, пользователи Сети обнаружили общее сходство данного сюжета с американским фильмом ужасов "Сиротка", где пара удочеряет 9-летнюю девочку Эстер, а та впоследствии оказывается 33-летней убийцей, страдающей гормональным расстройством.
Поделиться в социальных сетях:
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: