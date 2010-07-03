Пара из США бросила дочь-украинку, скрывшую свой реальный возраст

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В штате Индиана прокуроры обвинили 43-летнего Майкла Барнетта и его 45-летнюю супругу Кристин Элизабет Барнетт в том, что летом 2013 года они бросили свою 11-летнюю приемную дочь из Украины и переехали в Канаду, сообщает сайт "Аргументы и факты".

Пара сняла для девочки квартиру в городе Лафайет, после чего с другими своими детьми переехала в соседнюю страну. Никаких средств к существованию девочке не оставили. На некоторое время ее взяли под опеку соседи, но в 2014 году внесенная Барнеттами оплата за жилье закончилась, и их приемную дочь выгнали на улицу. Где она находится сейчас – неизвестно.

Сами супруги объяснили свой странный поступок так – девочка оказалась намного старше указанного в документах возраста. Удочерили ребенка в 2010 году, тогда врач указал, что девочке 8 лет. Но затем другой медик, ориентируясь по зубам и вторичным половым признакам, заявил, что украинка на самом деле на 12 лет старше. Через два года девочку положили в психиатрическую больницу с социопатическим расстройством личности.

При этом еще в раннем возрасте у ребенка обнаружили врожденную спондилоэпифизарную дисплазию. Это заболевание характеризуется пороками развития позвонков, что вызывает карликовость.

Журналисты отмечают, что в этом деле огромное количество белых пятен – официальных документов, которые могли бы предоставить неопровержимые данные о реальном возрасте украинки, нет. При этом Барнетты уже развелись и теперь дают противоречивые показания. Более того, пользователи Сети обнаружили общее сходство данного сюжета с американским фильмом ужасов "Сиротка", где пара удочеряет 9-летнюю девочку Эстер, а та впоследствии оказывается 33-летней убийцей, страдающей гормональным расстройством.