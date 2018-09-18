В ДТП с автобусом в Австрии пострадали 11 человек

На юго-востоке Австрии столкнулись поезд и рейсовый автобус. Авария, в которой пострадали 11 человек и один погиб, произошла в городе Грац, передает РИА Новости со ссылкой на сообщение полиции федеральной земли Штирия.

Столкновение произошло на железнодорожном переезде на улице Гроттенхофштрасе.

Более подробной информации по инциденту пока нет.

Ранее во вторник сообщалось, что в Иране произошло ДТП с участием автобуса. В результате погиб 21 человек, трое получили ранения. Авария произошла 17 сентября в 23:15 по местному времени в провинции Исфахан.