США и Украина не поддержали российский план по миротворцам в Донбассе‍

18 сентября 2017, 07:23
Фото: ТАСС/Niall Carson/FA Bobo/PIXSELL/PA Images
США и Украина заявили, что не готовы работать с российской версией проекта резолюции о размещении охранной миссии ООН в Донбассе, сообщает ТАСС. Как рассказал постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, Киев может представить собственный вариант документа.
Дипломат отметил, что российский проект обсуждался в рамках Совета Безопасности, однако его категорически не поддержали США и Украина. Теперь Киев и Вашингтон представят свои замечания к тексту, возможно, появится украинский контрпроект.
Небензя также отметил, что по поводу размещения миротворцев, возможно, сделает заявление президент Украины Петр Порошенко, когда он будет участвовать в сессии Генассамблеи ООН.
"Посему обсуждение нашего проекта на данный момент не происходит. Ближайшую неделю оно просто невозможно логистически, потому что неделя высокого уровня не даст возможность заниматься экспертными работами", – пояснил российский постпред при ООН.
Ранее США предложили разместить миротворцев ООН на границе между Россией и Украиной. Предполагается, что военные будут препятствовать разрастанию и легализации ДНР и ЛНР.
Первоначально идея разместить миротворцев на Украине принадлежит России, ее поддержал Владимир Путин. Однако РФ настаивает на том, чтобы войска находились только на разграничительной линии между самопровозглашенными республиками и правительственными войсками. Что касается миссии, то, по мнению главы государства, отвечать миротворцы должны за охрану деятельности наблюдателей от ОБСЕ.
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