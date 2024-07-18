Власти Японии извинились перед жертвами принудительной стерилизации

Фото: ТАСС/EPA/POOL/FRANCK ROBICHON

Премьер-министр Японии Фумио Кисида впервые принес официальные извинения жертвам стерилизации в рамках действовавшего в стране на протяжении 48 лет закона о защите евгеники. Об этом сообщает телеканал NHK со ссылкой на заявление Кисиды.

Японский премьер признал, что данный закон противоречил конституции и являлся нарушением прав человека. Кисида добавил, что поручил правительству проработать меры по новой системе компенсаций жертвам стерилизации.

Закон о защите евгеники, действовавший в Японии с 1948 по 1996 год, допускал стрелизацию лиц, страдающих от умственных или психических расстройств, а также генетических заболеваний. По официальным данным, за время действия закона стерилизации подверглись около 25 тысяч человек, их них 16 тысячам процедуру провели без их добровольного согласия.

В 2019 году парламент Японии одобрил закон о компенсациям жертвам этого закона. При этом официально право на компенсацию признали лишь 1,1 тысячи жителям страны.

В мае на тот момент премьер-министр Британии Риши Сунак извинился перед жителями страны за скандал с заражением тысяч человек ВИЧ и гепатитом при переливании крови в 70-х и 80-х годах прошлого века. Глава правительства назвал 20 мая днем национального позора для страны. По его словам, подобный инцидент нельзя было допускать.

Он напомнил, что за 20 лет гепатитом С или ВИЧ были инфицированы 30 тысяч человек, из которых около трех тысяч скончались и не дождались привлечения виновных к ответственности.