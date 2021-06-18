В ООН предупредили о новой пандемии, от которой нет вакцины

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Засуха может стать следующей проблемой, способной перерасти в пандемию, если страны срочно не предпримут меры для улучшения климатической ситуации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на доклад управления ООН по снижению риска бедствий.

"Засуха вот-вот станет следующей пандемией, вакцины для ее лечения нет. В ближайшие несколько лет большая часть мира будет жить в условиях нехватки воды, а спрос будет превышать предложение", – сказала специальный представитель генсека ООН при управлении Мами Мидзутори.

В докладе утверждается, что в XXI веке от засухи пострадали 1,5 миллиарда человек, а общий экономический ущерб оценивается в 124 миллиарда долларов. При этом эксперты полагают, что ущерб в разы больше, поскольку не учитывались потери развивающихся стран от данного природного явления. Специалисты уточняют, что причиной засухи является не только изменение характера выпадения осадков из-за климатических изменений, но и неэффективное использование земель в условиях интенсивного сельского хозяйства, что приводит к деградации почвы. Ситуацию также усугубляет и рост населения планеты.

Как пояснила Мидзутори, утверждение о том, что засуха поражает лишь пустынные районы Африки, является ошибочным, к концу столетия эта проблема в той или иной степени коснется всех стран. Для исправления ситуации она призвала мировые правительства реформировать способы добычи, хранения и использования воды и управления землей.

Ранее ученые из США назвали таяние ледников серьезной угрозой для существования прибрежных городов, таких как Нью-Йорк и Шанхай. Специалисты уточнили, что угрозу представляют не только арктические льды, но и ледники Антарктики, таяние которых может привести к росту уровня мирового океана на 60 метров.

По предварительным данным ученых, это может произойти за несколько десятилетий. Исследователи также предупредили, что сокращение парниковых газов и техпрогресс едва ли помешают катастрофе.

