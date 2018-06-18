Пентагон опроверг нанесение коалицией удара по сирийским воскам

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Представители Пентагона заявили, что коалиция во главе с США не наносила удар по правительственным сирийским войскам в районе Аль-Букемаль.

"Это не удар США или коалиции", – цитирует сотрудника ведомстве Эдриана Ранкайна-Галлоуэя РИА Новости.

Ранее сирийские СМИ сообщили о том, что ВВС западного объединения и Штатов ударили по позициям сирийской армии в провинции Дейр-эз-Зор. Отмечалось, что в результате атаки есть жертвы и раненные.