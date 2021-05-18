50-летняя Наоми Кэмпбелл впервые стала мамой

Фото: instagram.com/naomi

50-летняя британская супермодель Наоми Кэмпбелл родила первенца. Об этом сообщает "Газета.ру".

"Прекрасное маленькое благословение выбрало меня в качестве ее матери. Для меня такая большая честь, что эта крошечная душа появилась в моей жизни, что просто нет слов, чтобы описать связь всей жизни, которую я теперь разделяю с тобой, мой ангел. Нет большей любви", – призналась модель.

О том, кто является отцом девочки, звезда рассказывать не стала.

Наоми Кэмпбелл работает в модельном бизнесе с 15 лет. Она является первой темнокожей девушкой, которая появилась на обложках французского и английского журналов Vogue и Time.

Ранее пять девочек и четырех мальчиков одновременно родила гражданка Мали Халиме Сиссе. При этом на скрининге в больнице малийской столицы Бамако медики сообщали о семи плодах.