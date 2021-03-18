Гибралтар первым в мире завершил вакцинацию от COVID-19 всего взрослого населения

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Первыми в мире вакцинацию от коронавируса всего взрослого населения завершили в Гибралтаре. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Минздрава Британии Мэтта Хэнкока.

"Мы снабжаем вакцинами все наши территории. И я рад, что могу сообщить парламенту, что вчера Гибралтар стал первой страной в мире, завершившей программу вакцинации всего своего взрослого населения", – сказал он.

Уточняется, что в Гибралтаре проживают около 34 тысяч человек. В Великобритании вакцинация идет препаратами AstraZeneca и Pfizer, привиты уже более 25 миллионов человек.

Ранее сообщалось, что в РФ разрабатывают проект сертификата вакцинации от COVID-19 для лиц, привитых российскими препаратами. Планируется, что документ будет составляться на русском и английском языках.