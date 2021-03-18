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Общество

11:42

Состояние Трампа за время президентства сократилось на 700 млн долларов – СМИ

за рубежом общество

Фото: Depositphotos/actionsports

Состояние экс-президента США Дональда Трампа сократилось на 700 миллионов долларов к середине марта 2021 года. В начале его руководства страной оно оценивалось в три миллиарда долларов. Об этом сообщает Газета.ru.

Известно, что состояние политика стало уменьшаться в августе 2020 года. В январе текущего года оно достигло 2,45 миллиарда долларов, а к середине марта упало до 2,33 миллиарда долларов.

Кроме того, по данным СМИ, около трех четвертей состояния экс-президента США приходится на коммерческую недвижимость. Снизились цены на офисные башни, владельцем или совладельцем которых является бывший лидер страны, поскольку все больше людей работают из дома из-за пандемии COVID-19.

Помимо этого, в собственности или под его управлением находятся несколько отелей и курортов. Также его компания управляет 19 полями для гольфа.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп вновь пообещал вернуться. Бывший президент США выступил на ежегодном съезде консерваторов. Это стало его первым большим публичным выступлением после поражения на выборах.

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