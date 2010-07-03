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03:26

Наблюдательницу за выборами из ОБСЕ избили в Киеве

за рубежом происшествия

03:26

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Фото: Zuma/TASS/Sergii Kharchenko

Иностранный наблюдатель за президентскими выборами на Украине подверглась нападению в Киеве.

Как сообщает "Комсомольская правда" со ссылкой на украинское издание "Страна", инцидент произошел на улице Дарвина в центре украинской столицы.

Французская представительница Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) при ОБСЕ возвращалась после полуночи в гостиницу.

По данным источника в МВД, за женщиной увязался неизвестный, который начал просить деньги. Когда женщина попыталась отделаться от спутника, тот несколько раз ударил ее.

Потерпевшая начала звать на помощь, после чего мужчина убежал. По факту причинения телесных повреждений полиция начала расследование, но злоумышленник пока не задержан.

Ранее освещавший проведение марша в защиту трансгендеров в центре Киева канадский журналист Майкл Колборн пострадал от нападения украинских радикалов.

Выборы главы Украины пройдут 31 марта.Согласно социологическому опросу, рейтинг кандидатов на пост президента Украины возглавляет шоумен Владимир Зеленский.

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