Финляндия продлила ограничения на границе, введенные из-за пандемии

16:37
Фото: ТАСС/Heikki Saukkomaa via www.imago-images.de
Финляндия официально продлила действие ограничений на передвижение через границу страны, введенных из-за распространения COVID-19. Об этом сообщает РИА Новости.
"...чтобы предотвратить распространение вариантов вируса, будет продолжен внутренний и внешний пограничный контроль до 18 марта", – указали в сообщении МВД Финляндии.
В ведомстве подчеркнули, что пока нет достаточно эффективных мер по замене внутреннего пограничного контроля.
В настоящий момент на границе Финляндии также действуют определенные ограничения на пересечение государственной границы. Часы работы пунктов на западной (с 15 февраля) и на восточной (с 18 февраля) границах изменены, чтобы прибывающие в страну лица передвигались в утренние и дневные часы.
Согласно действующему регламенту, иностранцев и граждан по приезде направляют на тестирование по коронавирусу.
При этом ограничение по часам работы не касается случаев перевозки товаров и грузов.
Ранее сообщалось, что Российская Федерация продлила приостановку авиасообщения с Великобританией до 16 марта. В Оперативном штабе по ситуации с коронавирусом объяснили такое решение необходимостью обеспечить защиту здоровья граждан в связи с распространением "британского" штамма COVID-19.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: