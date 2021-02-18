Финляндия продлила ограничения на границе, введенные из-за пандемии

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Финляндия официально продлила действие ограничений на передвижение через границу страны, введенных из-за распространения COVID-19. Об этом сообщает РИА Новости.

"...чтобы предотвратить распространение вариантов вируса, будет продолжен внутренний и внешний пограничный контроль до 18 марта", – указали в сообщении МВД Финляндии.

В ведомстве подчеркнули, что пока нет достаточно эффективных мер по замене внутреннего пограничного контроля.

В настоящий момент на границе Финляндии также действуют определенные ограничения на пересечение государственной границы. Часы работы пунктов на западной (с 15 февраля) и на восточной (с 18 февраля) границах изменены, чтобы прибывающие в страну лица передвигались в утренние и дневные часы.

Согласно действующему регламенту, иностранцев и граждан по приезде направляют на тестирование по коронавирусу.

При этом ограничение по часам работы не касается случаев перевозки товаров и грузов.

Ранее сообщалось, что Российская Федерация продлила приостановку авиасообщения с Великобританией до 16 марта. В Оперативном штабе по ситуации с коронавирусом объяснили такое решение необходимостью обеспечить защиту здоровья граждан в связи с распространением "британского" штамма COVID-19.

