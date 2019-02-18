В Испании героизировали осаждавшую Ленинград дивизию

Статью о "героическом" боевом пути "Голубой дивизии", которая в годы Великой Отечественной войны воевала в составе вермахта против СССР и участвовала в блокаде Ленинграда, опубликовала испанская газета ABC. Материал вызвал неоднозначную реакцию у читателей.

Солдатов "Голубой дивизии" журналисты назвали "бесстрашными и храбрыми бойцами". Издание подчеркивает, что они вопреки трудностям и тяжелейшим условиям бросали вызов смерти и оказывали достойное сопротивление Красной Армии.

Особое внимание уделено боям под Волховом в 1943 году. Тогда подразделения дивизии осаждали Ленинград, отражая натиск 38 батальонов Красной армии. Итог операции авторы называют незначительной победой сталинской армии, потерявшей от семи до девяти тысяч человек.

"Амбициозная операция "Полярная звезда" провалилась из-за слишком высокой цены за освобождение Красного Бора от испанцев", – сказано в материале.

О том, как к подобной трактовке событий отнеслись читатели, понятно из комментариев на сайте газеты. Большая часть пользователей поспешила напомнить авторам об обратной стороне медали.

"Какой позор, что люди гордятся теми, кто помог злейшему врагу человечества. Худший этап в истории Испании", – отметил PPedrovangaal.

"Голубая дивизия была одним из самых позорных примеров союза между Гитлером и Франко", – добавил capotreno.

За годы существования "Голубой дивизии", укомплектованной испанскими добровольцами, через ее состав прошло от 40 до 50 тысяч человек. Воевавшее на стороне нацисткой Германии было расформировано в 1943 году.

Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, продлилась почти 900 дней. Прорвать ее удалось 18 января 1943 года, а полностью снять – 27 января 1944-го. В 2019 году в Санкт-Петербурге прошел военный парад по случаю 75-летней годовщины спасения города.