В США арестован мужчина, "спасавшийся" от коронавируса в запретной зоне аэропорта

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Полицейские в Соединенных Штатах арестовали жителя Калифорнии, три месяца жившего в аэропорту Чикаго. Мужчина из-за COVID-19 боялся вернуться в родной штат, сообщает NBC5Chicago.

По информации стражей порядка, 36-летний Адитья Сингх прибыл в Чикаго 19 октября. С этого момент он оставался в зоне безопасности международного аэропорта ОХара. Его задержали 16 января, попросив удостоверение личности. В результате Сингх показал жетон, утерянный сотрудником аэропорта в конце октября.

Сингх заявил, что питался едой, которой с ним делились пассажиры воздушной гавани. Государственный защитник уточнила, что мужчина живет в пригороде Лос-Анджелеса. Сейчас у него нет постоянного места работы. В результате нарушителю предъявили обвинения в незаконном проникновении на запрещенную территорию, а также в мелкой краже.

Ранее ученые из США обнаружили два новых штамма коронавируса. Один из новых штаммов имеет сходство с "британским", но появился в результате мутации в Соединенных Штатах.