Авиабомбу времен Второй мировой войны обезвредили в Чехии

В Чехии при строительных работах нашли авиабомбу времен Второй мировой войны. Для ликвидации заряда потребовалось провести эвакуацию жителей 20 домов.
Инцидент произошел в поселении Богуславице на северо-востоке страны, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя полиции. Вес бомбы – более 100 килограммов. Процедура ликвидации заняла около часа.
В августе 2018 года в курортном городе Колобжег на северо-западе Польши эвакуировали несколько сотен человек из-за бомб времен Второй мировой войны, обнаруженных на дне Балтийского моря. Каждая из трех бомб весила около 300 килограмм и имела радиус воздействия около двух километров. На месте также обнаружили два металлических объекта, которые оказались частями старого якоря и металлолом.
В начале января авиационную бомбу обнаружили в Криворожском проезде на юге Москвы. Взрывное устройство вывезли в безопасное место и уничтожили. А в начале декабря полицейский в Москве подорвался на боеприпасе времен войны, который был найден на трассе А-108. Сотрудник правоохранительных органов получил телесные повреждения.
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