Охраннику Януковича неизвестно о покушении на бывшего президента

18 января, 19:31
Фото: ТАСС/Михаил Маркив
Обеспечивающий охрану бывшего президента Украины Виктора Януковича военнослужащий рассказал, что не знает о фактах покушения на жизнь экс-главы государства во время выезда из страны в 2014 году.
"Конкретных фактов не было", – заявил охранник Виктор Ризниченко в киевском суде, передает РИА Новости.
Он рассказал, что во время выезда ехал с другими охранниками по запасному маршруту скрытой колонной. По дороге они проезжали блокпосты, на которых дежурили гражданские лица с оружием. Там же проходил досмотр всех автомобилей. По словам Ризниченко, Янукович вылетел с Украины на вертолете.
В четверг, 18 января, суд рассматривал уголовное дело по обвинению бывшего украинского лидера в госизмене. Прокуратура намерена потребовать для Януковича приговора к пожизненному заключению. Сам экс-глава категорически отрицает свою вину.
В октябре прошлого года Генпрокуратура Украины сняла с Януковича большую часть обвинений по событиям на "майдане".
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