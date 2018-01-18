Охраннику Януковича неизвестно о покушении на бывшего президента

Фото: ТАСС/Михаил Маркив

Обеспечивающий охрану бывшего президента Украины Виктора Януковича военнослужащий рассказал, что не знает о фактах покушения на жизнь экс-главы государства во время выезда из страны в 2014 году.

"Конкретных фактов не было", – заявил охранник Виктор Ризниченко в киевском суде, передает РИА Новости.

Он рассказал, что во время выезда ехал с другими охранниками по запасному маршруту скрытой колонной. По дороге они проезжали блокпосты, на которых дежурили гражданские лица с оружием. Там же проходил досмотр всех автомобилей. По словам Ризниченко, Янукович вылетел с Украины на вертолете.

В четверг, 18 января, суд рассматривал уголовное дело по обвинению бывшего украинского лидера в госизмене. Прокуратура намерена потребовать для Януковича приговора к пожизненному заключению. Сам экс-глава категорически отрицает свою вину.

В октябре прошлого года Генпрокуратура Украины сняла с Януковича большую часть обвинений по событиям на "майдане".