Фото: AP/Eduardo Verdugo

46-летний певец Робби Уильямс отравился ртутью из-за переизбытка рыбы в рационе, сообщает Mirror.

По словам музыканта, он ел рыбу дважды в день и не подозревал о своих проблемах со здоровьем, пока не сдал анализ крови.

Уильямс пошутил, что побил рекорд по уровню ртути в организме. Врачи предупредили его, что пристрастие к осьминогам, кальмарам и тунцу может привести к раку кожи и заболеваниям легких.

Ранее Робби Уильямс ненадолго стал премьер-министром Британии. Певец сыграл Бориса Джонсона в праздничном клипе Can’t Stop Christmas.

В нем Робби вспоминает о событиях уходящего года, который, как признаются многие, оказался каким-то нездоровым. Но Робби уверен, что ничто не сможет испортить веселья в праздники.