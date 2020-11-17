Власти Соломоновых Островов намерены запретить использование Facebook

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Фото: depositphotos/AllaSerebrina
Правительство островного государства Соломоновы Острова запретило деятельность Facebook в стране, сообщает "Газета.ру".
Предложение о запрете деятельности американской соцсети на территории островов внесли премьер-министр страны Манассе Согаваре и министр связи и авиации Питер Шанель Аговака в качестве временной меры. Поводом для этого послужили неоднозначные и спорные публикации, которые якобы оскорбляли министров.
При этом уточняется, что свобода прессы на Соломоновых Островах не ограничивается, все СМИ продолжат работать в прежнем режиме.
Ранее партнер и директор компании "Интеллектуальный Резерв" Павел Мясоедов рассказал, что, кроме плюсов, в каждой соцсети или мессенджере есть минусы, из-за которых их стоит удалить со своего телефона.
По его словам, главными минусами Facebook можно назвать слежку за пользователями и формирование ленты только на основе интересов. Компании также приходилось не раз объясняться, почему из ленты пропадали те или иные посты друзей.
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