Власти Соломоновых Островов намерены запретить использование Facebook

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Правительство островного государства Соломоновы Острова запретило деятельность Facebook в стране, сообщает "Газета.ру".

Предложение о запрете деятельности американской соцсети на территории островов внесли премьер-министр страны Манассе Согаваре и министр связи и авиации Питер Шанель Аговака в качестве временной меры. Поводом для этого послужили неоднозначные и спорные публикации, которые якобы оскорбляли министров.

При этом уточняется, что свобода прессы на Соломоновых Островах не ограничивается, все СМИ продолжат работать в прежнем режиме.

Ранее партнер и директор компании "Интеллектуальный Резерв" Павел Мясоедов рассказал, что, кроме плюсов, в каждой соцсети или мессенджере есть минусы, из-за которых их стоит удалить со своего телефона.

По его словам, главными минусами Facebook можно назвать слежку за пользователями и формирование ленты только на основе интересов. Компании также приходилось не раз объясняться, почему из ленты пропадали те или иные посты друзей.